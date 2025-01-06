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Казахстанско-китайское СП по производству топлива для АЭС вышло на проектную мощность 

Казахстанско-китайское СП по производству топлива для АЭС вышло на проектную мощность  Казахстанско-китайское совместное предприятие ТОО "Ульба-ТВС" по итогам 2024 года достигло проектной мощности – 200 тонн низкообогащённого урана в виде тепловыделяющих сборок.
В регионе
6 января 2025 г. 11:42
Казахстанско-китайское СП по производству топлива для АЭС вышло на проектную мощность 

Казахстанско-китайское совместное предприятие ТОО "Ульба-ТВС" по итогам 2024 года достигло проектной мощности – 200 тонн низкообогащённого урана в виде тепловыделяющих сборок.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба национальной компании "Казатомпром".

"Ульба-ТВС" – единственное на территории Центральной Азии предприятие по производству топлива для атомных электростанций. Проект реализуется Казатомпромом в лице своей дочерней организации - Ульбинского металлургического завода совместно с China General Nuclear Power Corporation", - указывается в сообщении компании.

Производство ядерного топлива на "Ульба-ТВС" было запущено в ноябре 2021 года. Все тепловыделяющие сборки, произведенные на данном заводе, поставляются на атомные электрические станции Китая.

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Версия на английском языке Kazakh-Chinese JV for nuclear fuel production reaches design capacity

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