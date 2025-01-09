Казахстанский порт в Актау будет в этом году будет расширяться

Морской транспорт и порт в казахстанском городе Актау в 2025 году будут расширяться.
Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минтранском Казахстана, для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) в год.
Отмечается, что это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, и позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому маршруту через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.
В ведомстве сообщили, что планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.