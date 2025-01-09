Казахстанский порт в Актау будет в этом году будет расширяться

Казахстанский порт в Актау будет в этом году будет расширяться

Морской транспорт и порт в казахстанском городе Актау в 2025 году будет расширяться

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