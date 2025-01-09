О нас

Казахстанский порт в Актау будет в этом году будет расширяться

Казахстанский порт в Актау будет в этом году будет расширяться Морской транспорт и порт в казахстанском городе Актау в 2025 году будет расширяться
В регионе
9 января 2025 г. 10:49
Казахстанский порт в Актау будет в этом году будет расширяться

Морской транспорт и порт в казахстанском городе Актау в 2025 году будут расширяться.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минтранском Казахстана, для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) в год.

Отмечается, что это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, и позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому маршруту через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

В ведомстве сообщили, что планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
7 января 2025 г. 23:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi