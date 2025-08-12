Казахстанский политолог: Договоренности в Вашингтоне обеспечат развитие транспортных маршрутов в обход в России

Подписание Азербайджаном и Арменией документов в Вашингтоне обеспечит развитие транспортных маршрутов в обход России.

Подписание Азербайджаном и Арменией документов в Вашингтоне обеспечит развитие транспортных маршрутов в обход России.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил политолог из Казахстана Димаш Альжанов, комментируя итоги саммита лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

"После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украине, многие страны заговорили об альтернативных маршрутах не только нефти и газа, но и других товаров. Такое развитие геополитической ситуации привело к том, что товарооборот через Транскаспийский маршрут (ТМТМ, Средний коридор) резко увеличился. В этом контексте Совместная декларация, подписанная между Баку и Ереваном 8 августа, дает ощущение стабильности процесса развития альтернативных, в обход России, маршрутов", - отметил он.

Альжанов считает, что участие США, одной из ведущих держав мира, которая будет отвечать за операционную деятельность железной дороги (через территорию Армении – ред.) дает надежду, что торговые пути будут стабильны, а в будущем откроется граница между Турцией и Арменией: "Это даст и ощущение стабильности всем стран, чьи грузы будут проходить через Южный Кавказ. Казахстан - одна из стран на Транскаспийском маршруте. Это также отвечает интересам Турции, Китая и Европы".

Политолог считает, что подписанные в Вашингтоне документы свидетельствуют о провале российской политике на Южном Кавказе.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. В соответствии с документом, стороны обязались навсегда прекратить военные действия, восстановить торговые и дипломатические отношения, взаимные визиты, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.