Казахстанский эксперт: ОТГ все сильнее заявляет о себе в качестве важного международного актора

Неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшийся 21 мая в Будапеште, имеет важное значение, так как показывает стремление тюркского мира усилить свои позиции на международной арене.

Неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшийся 21 мая в Будапеште, имеет важное значение, так как показывает стремление тюркского мира усилить свои позиции на международной арене.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил политолог из Казахстана Талгат Калиев.

"Впервые саммит ОТГ прошел не в государстве-члене ОТГ, а в стране-наблюдателе. Этот факт демонстрирует, что ОТГ заявляет о себе в качестве влиятельного игрока на геополитической и экономической аренах. Сейчас, в условиях глобальной турбулентности, ОТГ стремится обрести новую субъектность. Это важный шаг, и он вписывается в долгосрочную стратегию организации", - сказал Калиев.

По его мнению, в текущей международной ситуации тюркский мир также стремится заявить о своей позиции, чтобы обеспечивать свои долгосрочные интересы.

"Неформальный саммит в европейской стране - это демонстрация того, что тюркский мир нацелен, в том числе, на сотрудничество с ЕС, на партнерство. Именно поэтому Венгрия рассматривается, как ворота в ЕС для выстраивания правильного диалога", - отметил политолог.

Калиев заметил, что на саммите в Венгрии одной из ключевых тем повестки являлось обсуждение вопросов, касающихся развития транспортных коридоров между Востоком и Западом, в которых заинтересован и ЕС.