Казахстанский аммофос впервые доставлен по Среднему коридору в Батуми

Казахстан впервые использовал Транскаспийсий международный транспортный маршрут (ТМТМ) для экспорта аммофоса отечественного производства на мировые рынки через Батумский морской порт.

Казахстан впервые использовал Транскаспийсий международный транспортный маршрут (ТМТМ) для экспорта аммофоса отечественного производства на мировые рынки через Батумский морской порт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании “КазТрансОйл” (КТО), которой принадлежат эксклюзивные права на управление 100%-ной долей в ООО “Батумский нефтяной терминал”.

“Экспорт казахстанского аммофоса из Батумского морского порта по ТМТМ осуществляется впервые. Для его доставки в Батуми осуществлена мультимодальная перевозка. Грузоотправителем является ТОО Казфосфат. Объем экспорта составил 3 тыс. тонн казахстанского аммофоса”, - говорится в информации.

По данным КТО, в 2025 году Батумский морской порт планирует осуществить перевалку 50 тыс. тонн казахстанского аммофоса.

“В рамках работы по привлечению новых грузоотправителей, в 2024 году Батумский морской порт также обеспечил первые поставки на мировые рынки 37,6 тыс. казахстанской аммиачной селитры по ТМТМ”, - говорится в информации.

ООО «Батумский нефтяной терминал» предоставляет услуги по перевалке, перекачке, хранению нефти, нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа, а также продуктов их переработки с использованием собственных причалов, технологических трубопроводов и резервуаров.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.