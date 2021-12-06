Казахстанские полицейские со следующего года начнут носить кроссовки

Новая форма у сотрудников казахстанской полиции появится в январе 2022 года.

Новая форма у сотрудников казахстанской полиции появится в январе 2022 года.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Акцент сделан на создании "максимально удобной и комфортной для полицейских одежды". В частности, сотрудники полиции начнут носить кроссовки, а металлические элементы (жетоны, эмблемы, звезды и кокарды) будут заменены на текстильные.

Первыми новую форменную одежду получат патрульные полицейские и участковые инспекторы полиции, сообщили агентству в МВД Казахастана.

Дополнительных средств из бюджета на замену формы не понадобится. Ее приобретение будет проводиться поэтапно в рамках текущих бюджетных программ и по мере износа старой формы.