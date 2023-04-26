Казахстанские компании договорились о поставках продукции в Иран на $60 млн

В рамках торгово-экономической миссии Казахстана в Иране подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса крупного и мелкого рогатого скота на сумму свыше 60 млн долларов.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщила пресс-служба правительства.
Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране проходит 24-26 апреля в преддверии визита премьер-министра Алихана Смаилова в эту страну.
По данным правительства, товарооборот между двумя странами за 2022 год составил 528 млн долларов, что на 19,8% выше, чем за 2021 год.
Казахстанские компании в среднесрочной перспективе готовы дополнительно нарастить поставки в Иран.
Иранские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям фосфорных удобрений, ферросплавов, а также пищевой продукции.
В ходе торговой миссии достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений.