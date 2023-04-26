О нас

Казахстанские компании договорились о поставках продукции в Иран на $60 млн

Казахстанские компании договорились о поставках продукции в Иран на $60 млн В рамках торгово-экономической миссии Казахстана в Иране подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса крупного и мелкого рогатого скота на сумму свыше 60 млн долларов.
В регионе
26 апреля 2023 г. 16:35
Казахстанские компании договорились о поставках продукции в Иран на $60 млн

В рамках торгово-экономической миссии Казахстана в Иране подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса крупного и мелкого рогатого скота на сумму свыше 60 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране проходит 24-26 апреля в преддверии визита премьер-министра Алихана Смаилова в эту страну.

По данным правительства, товарооборот между двумя странами за 2022 год составил 528 млн долларов, что на 19,8% выше, чем за 2021 год.

Казахстанские компании в среднесрочной перспективе готовы дополнительно нарастить поставки в Иран.

Иранские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям фосфорных удобрений, ферросплавов, а также пищевой продукции.

В ходе торговой миссии достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
26 апреля 2023 г. 13:42
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
26 апреля 2023 г. 12:32
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
26 апреля 2023 г. 10:50
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции Немезис
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис"
26 апреля 2023 г. 10:36
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
25 апреля 2023 г. 12:04
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
24 апреля 2023 г. 14:15
МИД Азербайджана ответил Франции
МИД Азербайджана ответил Франции
24 апреля 2023 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
24 апреля 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi