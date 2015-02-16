Казахстанская партия власти поддержала проведение внеочередных выборов президента

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Партия власти Казахстана "Нур Отан" выступила в поддержку инициативы совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК) о проведении внеочередных выборов президента республики, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Партия "Нур Отан" как ведущая политическая сила страны полностью поддерживает данную инициативу", - говорится в заявлении, размещенном на сайте партии, лидером которой является действующий президент Нурсултан Назарбаев.

"Сегодня, как никогда, важно укрепить единство, согласие и стабильность, консолидировав усилия государства, общества и всех граждан нашей страны. В этой связи, поддерживая Ассамблею народа Казахстана, считаем инициативу о проведении внеочередных президентских выборов наиболее верным решением, отвечающим интересам страны и народа", - подчеркивают в "Нур Отан".

В сообщении отмечается, что в настоящее время в мире распространяется новая волна финансово-экономического кризиса, усугубляющегося серьезным геополитическим напряжением. На этом фоне даже в самых развитых странах мира нарастают ксенофобия, религиозная нетерпимость, усиливаются радикальные движения, считают в партии.