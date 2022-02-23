Казахстанская Air Astana будет летать в Киев по альтернативному маршруту

Казахстанская авиакомпания Air Astana будет летать в Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено незамедлительно.

Казахстанская авиакомпания Air Astana будет летать в Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено незамедлительно.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-служба компании.

"Air Astana внимательно следит за ситуацией в Украине и может незамедлительно приостановить авиасообщение между Казахстаном и Украиной. Принимая во внимание, что в Киеве находятся наши сограждане, которым нужно вернуться в Казахстан, а также то, что в Казахстане пребывают граждане Украины, которым нужно добраться на родину, Air Astana продолжает полеты между двумя странами", — говорится в сообщении.

Поясняется, что для облета потенциально конфликтной зоны авиаперевозчик будет выполнять полеты между Казахстаном и Украиной по альтернативному маршруту с технической остановкой в Атырау и более поздним прибытием и вылетом из Киева.

Пассажиры, зарегистрированные на рейс, будут уведомлены об обновленном расписании путем SMS-сообщения. Время вылета из Алматы и Нур-Султана остается без изменений", — отмечает пресс-служба.