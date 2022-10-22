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Казахстанцы смогут проголосовать на выборах президента республики в 53 странах

Казахстанцы смогут проголосовать на выборах президента республики в 53 странах Избирательный участок для голосования будет создан и в посольстве Казахстана в Азербайджане
В регионе
22 октября 2022 г. 11:05
Казахстанцы смогут проголосовать на выборах президента республики в 53 странах

Граждане Казахстана, которые на предстоящих 20 ноября выборах президента окажутся за рубежом, смогут проголосовать на 68 участках в 53 странах.

Как передает Report, об этом сообщила в субботу пресс-служба МИД республики.

"При загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Избирательный участок для голосования будет создан и в посольстве Казахстана в Азербайджане.

По данным ведомства, для участия в голосовании граждане республики могут обратиться в дипломатическое представительство страны, при котором создан избирательный участок. "Голосование при загранучреждениях Казахстана будет проводиться в день выборов с 07:00 до 20:00 по местному времени", - пояснили в министерстве.

Там также призвали сограждан заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

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