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Казахстан закупит американскую вакцину от коронавируса

Казахстан закупит американскую вакцину от коронавируса Страна подписала соглашение с американской компанией Pfizer
В регионе
28 декабря 2020 г. 15:26
Казахстан закупит американскую вакцину от коронавируса

Казахстан подписал соглашение с компанией Pfizer о закупках американской вакцины от коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Марата Шоранова.

По его словам, власти республики собираются в ближайшее время выдать препарату документы для регистрации и применения. Сроки его поставок будут зависеть от производственных мощностей компании. Шоранов отметил, что американская вакцина имеет жесткие требования к хранению и транспортировке, а также «отличительную стоимость — она до двух раз дороже, чем та же вакцина, произведенная в Российской Федерации». Объем закупок препарата пока не раскрывается.

Ранее Казахстан развернул на своей территории массовое производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кампания по иммунизации в республике начнется в феврале.

Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech в настоящий момент находится в финальной фазе клинических испытаний. 13 декабря стало известно, что власти США одобрили ее применение по ускоренной процедуре из-за чрезвычайных обстоятельств.

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