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Казахстан закрыл три КПП на границе с Кыргызстаном

Казахстан закрыл три КПП на границе с Кыргызстаном Казахстан закрыл еще три пункта пропуска, расположенных на границе с Кыргызстаном
В регионе
7 января 2022 г. 13:00
Казахстан закрыл три КПП на границе с Кыргызстаном

Казахстан закрыл еще три пункта пропуска, расположенных на границе с Кыргызстаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"С 7 января 2022 года в одностороннем порядке казахстанская сторона в связи с неисправностью Единой информационной системы временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кордай - автодорожный", "Карасу-автодорожный" и "Кеген - автодорожный", - говорится в сообщении.

По этой же причине в пятницу утром были закрыты еще два КПП на границе с Кыргызстаном. Так, в настоящее время работают лишь два пункта пропуска на границе Казахстана с Кыргызстаном.

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