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Казахстан задерживает российские грузовики с товарами из ЕС

Казахстан задерживает российские грузовики с товарами из ЕС В Казахстане начали задерживать российские грузовики, перевозящие товары от границы с Евросоюзом (ЕС). Уже задержаны восемь автопоездов российских перевозчиков, у водителей изъяли документы.
В регионе
20 сентября 2022 г. 11:00
Казахстан задерживает российские грузовики с товарами из ЕС

В Казахстане начали задерживать российские грузовики, перевозящие товары от границы с Евросоюзом (ЕС). Уже задержаны восемь автопоездов российских перевозчиков, у водителей изъяли документы.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Речь идет о транзитной транспортировке, когда фуры из ЕС вывозит европейская компания, а на границе с Беларусью автопоезд перецепляют на грузовики белорусских или российских организаций. Минтранс РФ 12 сентября отправил письмо Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в котором пожаловался, что проблемы возникли у трех компаний: "Автотранзит" и "СВ-Транс" из Смоленска и логистического оператора "Траско". Этих перевозчиков планируют оштрафовать примерно на 3 тыс. евро каждого.

По информации Минтранса, Казахстан требует от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных европейскому перевозчику. Однако компании из ЕС и РФ не обмениваются документами, а само это правило противоречит положениям соглашений о международном автосообщении, отметили в АСМАП. В Минтрансе считают требования необоснованными и просят Казахстан отменить их и освободить задержанные фуры.

С 2017 года на территории Казахстана действовал запрет на перецепку для всех иностранных перевозчиков. В июне правительство этой страны временно приостановило запрет перецеплять контейнеры к российским и белорусским тягачам. Эту меру ввели до 1 января 2023 года.

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