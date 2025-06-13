Казахстан выразил обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Казахстан выразил обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Казахстан выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Министерство иностранных дел Казахстана выражает серьезную обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе Ближнего Востока и выступает за скорейшее урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и принципам международного права", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также призвало стороны к сдержанности.