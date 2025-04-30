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Казахстан вводит новые "золотые " визы для инвесторов

Казахстан вводит новые "золотые " визы для инвесторов Казахстан запускает новую визовую программу, ориентированную на долгосрочное привлечение иностранных инвестиций.
В регионе
30 апреля 2025 г. 20:36
Казахстан вводит новые золотые визы для инвесторов

Казахстан запускает новую визовую программу, ориентированную на долгосрочное привлечение иностранных инвестиций.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на пресс-службу МИД РК, по инициативе ведомства утверждены новые правила получения так называемой "золотой" инвесторской визы.

"Согласно новым правилам, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тыс. долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы",- говорится в сообщении.

Данная "золотая" виза предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет.

Отметим, что нововведение отражает стратегическую ориентированность Казахстана на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей.

Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официальной публикации.

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