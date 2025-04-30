Казахстан вводит новые "золотые " визы для инвесторов

Казахстан запускает новую визовую программу, ориентированную на долгосрочное привлечение иностранных инвестиций.

Казахстан запускает новую визовую программу, ориентированную на долгосрочное привлечение иностранных инвестиций.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на пресс-службу МИД РК, по инициативе ведомства утверждены новые правила получения так называемой "золотой" инвесторской визы.

"Согласно новым правилам, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тыс. долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы",- говорится в сообщении.

Данная "золотая" виза предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет.

Отметим, что нововведение отражает стратегическую ориентированность Казахстана на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей.

Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официальной публикации.