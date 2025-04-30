Казахстан вводит новые "золотые " визы для инвесторов

Казахстан запускает новую визовую программу, ориентированную на долгосрочное привлечение иностранных инвестиций.
Как передает местное бюро Report со ссылкой на пресс-службу МИД РК, по инициативе ведомства утверждены новые правила получения так называемой "золотой" инвесторской визы.
"Согласно новым правилам, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тыс. долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы",- говорится в сообщении.
Данная "золотая" виза предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет.
Отметим, что нововведение отражает стратегическую ориентированность Казахстана на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей.
Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официальной публикации.