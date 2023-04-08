О нас

Казахстан вводит квоту на экспорт репчатого лука

Казахстан вводит квоту на экспорт репчатого лука Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт.
В регионе
8 апреля 2023 г. 18:17
Казахстан вводит квоту на экспорт репчатого лука

Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев.

С 8 апреля по 28 апреля вводятся квоты на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука в размере 20 000 тонн. На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Ирану
МИД Азербайджана ответил Ирану
8 апреля 2023 г. 15:08
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
8 апреля 2023 г. 13:00
Новые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
ФотоНовые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
8 апреля 2023 г. 10:16
Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
ФотоИльхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
7 апреля 2023 г. 21:29
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
7 апреля 2023 г. 16:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
7 апреля 2023 г. 16:00
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
7 апреля 2023 г. 15:55
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
7 апреля 2023 г. 13:50
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
7 апреля 2023 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi