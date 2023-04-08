Казахстан вводит квоту на экспорт репчатого лука

Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт.

Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев.

С 8 апреля по 28 апреля вводятся квоты на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука в размере 20 000 тонн. На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.