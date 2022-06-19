О нас

Казахстан вводит двухнедельный безвизовый режим для граждан Ирана

Казахстан вводит двухнедельный безвизовый режим для граждан Ирана Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирана сроком на 14 дней.
В регионе
19 июня 2022 г. 13:21
Казахстан вводит двухнедельный безвизовый режим для граждан Ирана

Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирана сроком на 14 дней.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

"Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов", - сказал он на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, состоявшейся в воскресенье в Тегеране в узком составе.

"Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество, - отметил президент Казахстана, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

Напомним, что в воскресенье Токаев прибыл в Иран с официальным визитом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan İran vətəndaşları üçün iki həftəlik vizasız rejim tətbiq edir

Самое читаемое

Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi