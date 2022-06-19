Казахстан вводит двухнедельный безвизовый режим для граждан Ирана

Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирана сроком на 14 дней.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
"Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов", - сказал он на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, состоявшейся в воскресенье в Тегеране в узком составе.
"Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество, - отметил президент Казахстана, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.
Напомним, что в воскресенье Токаев прибыл в Иран с официальным визитом.