Казахстан ввел запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Министерство энергетики, МВД, Минфин и Комитет национальной безопасности Казахстана подписали совместный приказ, которым на шесть месяцев вводится запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом.
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"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел и за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом - изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 л", - говорится в документе. Приказ вступает в силу с 12 июля.