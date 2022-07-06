Казахстан ввел запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Министерство энергетики, МВД, Минфин и Комитет национальной безопасности Казахстана подписали совместный приказ, которым на шесть месяцев вводится запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом.

Министерство энергетики, МВД, Минфин и Комитет национальной безопасности Казахстана подписали совместный приказ, которым на шесть месяцев вводится запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел и за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом - изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 л", - говорится в документе. Приказ вступает в силу с 12 июля.