​Казахстан ввёл режим открытого неба в 11 аэропортах

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввело режим открытого неба в аэропортах 11 городов страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, режим вводится с 1 ноября.

"Во исполнение поручений главы государства приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с 1 ноября 2019 года вводится режим "открытого неба" в аэропортах городов Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей", - сообщило министерство.

Отмечается, что режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" по направлениям, на которых не летают казахстанские авиаперевозчики.