Казахстан введет ограничения на грузовые перевозки из Беларуси

Министерство транспорта Казахстана с 9 октября вводит запрет на транспортировку в республику грузов третьих стран путем перецепки или перегрузки в Беларуси.

Министерство транспорта Казахстана с 9 октября вводит запрет на транспортировку в республику грузов третьих стран путем перецепки или перегрузки в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании поступившей от Министерства транспорта Республики Казахстан информации, с 9 октября 2023 года планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Казахстан путем перецепки и перегрузки грузовых автотранспортных средств Беларуси", - говорится в заявлении.

Ранее страны ЕС наложили запрет на грузоперевозки автотранспортным средствам, зарегистрированным в Беларуси и России. Минск принял ответные меры в отношении транспорта, зарегистрированного в ЕС, однако при этом установил, что грузовики из ЕС могут следовать через определенные пункты пропуска в специально установленные места для выполнения грузовых операций и перецепки, что позволило сохранить торговые цепочки.