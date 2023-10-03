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Казахстан введет ограничения на грузовые перевозки из Беларуси

Казахстан введет ограничения на грузовые перевозки из Беларуси Министерство транспорта Казахстана с 9 октября вводит запрет на транспортировку в республику грузов третьих стран путем перецепки или перегрузки в Беларуси.
В регионе
3 октября 2023 г. 21:09
Казахстан введет ограничения на грузовые перевозки из Беларуси

Министерство транспорта Казахстана с 9 октября вводит запрет на транспортировку в республику грузов третьих стран путем перецепки или перегрузки в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании поступившей от Министерства транспорта Республики Казахстан информации, с 9 октября 2023 года планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Казахстан путем перецепки и перегрузки грузовых автотранспортных средств Беларуси", - говорится в заявлении.

Ранее страны ЕС наложили запрет на грузоперевозки автотранспортным средствам, зарегистрированным в Беларуси и России. Минск принял ответные меры в отношении транспорта, зарегистрированного в ЕС, однако при этом установил, что грузовики из ЕС могут следовать через определенные пункты пропуска в специально установленные места для выполнения грузовых операций и перецепки, что позволило сохранить торговые цепочки.

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