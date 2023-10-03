Казахстан вновь введет запрет на вывоз угля автотранспортом

Запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом будет продлен в ноябре еще на полгода для стабильного прохождения периода отопительного сезона.

Запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом будет продлен в ноябре еще на полгода для стабильного прохождения периода отопительного сезона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий проект приказа Минпрома республики опубликован на государственном портале правовой информации "Открытые НПА".

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля", - говорится в документе.

В нем отмечается, что мера предпринята для обеспечения углем население и коммунально-бытового сектора, а также "сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона".