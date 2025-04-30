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Казахстан вносит изменения в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных стран

Казахстан вносит изменения в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных стран Мажилис Казахстана на очередном заседании Нижней палата парламента принял закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств".
В регионе
30 апреля 2025 г. 20:04
Казахстан вносит изменения в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных стран

Мажилис Казахстана на очередном заседании Нижней палата парламента принял закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств".

Как сообщает местное бюро Report, законопроект был направлен в Сенат парламента для ратификации.

Вносимые изменения закрепляют функции утверждения документов Секретариата за Советом министров иностранных дел, функции их окончательного принятия - за Советом глав государств.

Кроме того, Парламентская ассамблея тюркоязычных государств и Международная организация тюркской культуры определены как родственные организации, а Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия как аффилированные организации.

Наряду с этим, положение о Совете старейшин тюркоязычных государств будет не "утверждаться (приниматься)", а "одобряться" Советом министров иностранных дел. Вместе с тем, из числа наблюдательных партнеров организации из Нахчыванского соглашения исключаются международные форумы.

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