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Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций спустя почти 10 лет 

Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций спустя почти 10 лет  Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 млрд долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.
В регионе
4 октября 2024 г. 09:59
Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций спустя почти 10 лет 

Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 млрд долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов Казахстана.

Еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра “Астана”. В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, в качестве казахстанского организатора – АО “BCC Invest".

“Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост.

“Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных”, - говорится в информации.

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