Казахстан вернул находившиеся под арестом в США активы Нацфонда

Казахстан вернул ранее арестованные более 500 млн долларов США своих активов в рамках дела Анатолия и Габриэля Стати.

Казахстан вернул ранее арестованные более 500 млн долларов США своих активов в рамках дела Анатолия и Габриэля Стати.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба национального банка страны.

"Национальный банк Казахстана сообщает о снятии ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка 536 млн долларов и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение Национального банка", - говорится в сообщении.

16 ноября 2021 года апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати. "В результате совместных усилий Национального банка и министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Нацфонда высвобождены из-под ареста", — поясняется в сообщении.

Отметим, что в декабре 2017 года молдавские бизнесмены получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Казахстана на сумму 530 млн долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.

Казахстанская сторона утверждает, что Стати в течение многих лет разворачивал в Казахстане масштабную мошенническую схему. Бизнесмен, как утверждают власти, в частности, завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в стране.