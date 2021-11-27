О нас
Report Georgia
Аудио новости

Казахстан вернул находившиеся под арестом в США активы Нацфонда

Казахстан вернул находившиеся под арестом в США активы Нацфонда Казахстан вернул ранее арестованные более 500 млн долларов США своих активов в рамках дела Анатолия и Габриэля Стати.
В регионе
27 ноября 2021 г. 10:10
Казахстан вернул находившиеся под арестом в США активы Нацфонда

Казахстан вернул ранее арестованные более 500 млн долларов США своих активов в рамках дела Анатолия и Габриэля Стати.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба национального банка страны.

"Национальный банк Казахстана сообщает о снятии ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка 536 млн долларов и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение Национального банка", - говорится в сообщении.

16 ноября 2021 года апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати. "В результате совместных усилий Национального банка и министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Нацфонда высвобождены из-под ареста", — поясняется в сообщении.

Отметим, что в декабре 2017 года молдавские бизнесмены получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Казахстана на сумму 530 млн долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.

Казахстанская сторона утверждает, что Стати в течение многих лет разворачивал в Казахстане масштабную мошенническую схему. Бизнесмен, как утверждают власти, в частности, завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Аль-Хиляль стал победителем азиатской Лиги чемпионов
"Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов
24 ноября 2021 г. 04:19
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
ЛЧ: Манчестер Юнайтед досрочно вышел в 1/8 финала
ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала
23 ноября 2021 г. 23:50
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»
24 ноября 2021 г. 02:08
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
24 ноября 2021 г. 02:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi