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Казахстан вернется к жесткому карантину из-за COVID-19

Казахстан вернется к жесткому карантину из-за COVID-19

© Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане вернут жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Как передает Report cо ссылкой на "Sputnik Казахстан", соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Токаев поручил чиновникам в течение двух дней проработать и представить предложение "по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года".

Государственная комиссия под руководством премьера должна выработать решения по борьбе с пандемией и обеспечить централизованный контроль по распределению критических ресурсов, заявил Токаев на совещании.

Казахстанский лидер добавил, что поставленные им задачи по противодействию коронавирусу или не выполнены, или выполнены не полностью. В связи с этим объявлены выговоры главам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей. Акимы Нур-Султана и Алма-Аты, а также министр цифрового развития получили замечания.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 21 тысячи человек, выздоровели 13 тысяч, умерли 183 пациента. С 16 марта по 11 мая в стране действовал режим ЧП. 

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