Казахстан ведет работу по цифровизации госуслуг

В Казахстане ведется работа по цифровизации госуслуг.

В Казахстане ведется работа по цифровизации госуслуг.

Как сообщает Report, об этом вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жамбакин заявил на панельной дискуссии в рамках проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

Вице-министр отметил, что в Казахстане можно открыть свой бизнес онлайн за 5 минут, однако, например, для продажи своей доли или акций компании необходима цифровизация этих услуг, над чем и ведется работа: "Также активно сотрудничаем с банками, применение подобных услуг упрощает процесс совершения коммерческих сделок и вопросов, связанных с куплей и продажей".

"Мы двигаемся на пути к полному выполнению Целей устойчивого развития", добавил Аскар Жамбакин.