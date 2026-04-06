    Серикпаева: Инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

    • 06 апреля, 2026
    • 13:14
    Казахстан осуществляет мониторинг ситуации, связанной с инцидентом в порту Новороссийска 5 апреля.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщила официального представителя Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

    По имеющейся информации, данные события не оказали влияния на объемы экспорта казахстанской нефти.

    На сегодняшний день прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику.

    Отметим, что Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, сирены звучали в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах региона. В Новороссийске при атаке пострадали восемь человек. Двое из них – дети, проживающие в частном доме, и один взрослый. Кроме того, на крупнейшем нефтяном терминале России на Черном море произошел пожар из-за атаки беспилотников.

    Атака дронов Порт Новороссийск Россия Казахстан Экспорт нефти

