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Казахстан в 2026 году намерен провести заседание глав государств ЕАЭС на тему ИИ

Казахстан в 2026 году намерен провести заседание глав государств ЕАЭС на тему ИИ Казахстан в следующем году будет председательствовать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и намерен провести заседание с участием глав государств объединения на тему цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ).
В регионе
26 июня 2025 г. 20:56
Казахстан в 2026 году намерен провести заседание глав государств ЕАЭС на тему ИИ

Казахстан в следующем году будет председательствовать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и намерен провести заседание с участием глав государств объединения на тему цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Токаев отметил, что что цифровизация должна стать "безусловным приоритетом ЕАЭС" и одно из заседаний на уровне глав государств нужно посвятить этой теме.

Он добавил, что в следующем году, согласно ротации, Казахстан станет председателем ЕАЭС и рассчитывает провести аналогичное совещание в Астане. "Наверное, действительно, посвятим это заседание вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта и цифровизации", - сказал президент.

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