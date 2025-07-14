Казахстан в 2025 году открыл на границе с Китаем и Узбекистаном четыре погранпункта

Казахстан в 2025 году открыл на границе с Китаем и Узбекистаном четыре погранпункта

На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном в 2025 году были открыты четыре модернизованных пункта пропуска.

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