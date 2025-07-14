Казахстан в 2025 году открыл на границе с Китаем и Узбекистаном четыре погранпункта

На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном в 2025 году были открыты четыре модернизированных пункта пропуска.
Об этом казахстанское бюро
Согласно информации, проект модернизации таможенных постов, который предусматривает строительство новых современных пунктов пропуска с полной заменой устаревшей инфраструктуры, реализуется также на границе с Туркменистаном.
В целом до конца текущего года планируется завершение модернизации еще пяти погранпунктов.
Количество полос движения на подъездах к этим пунктам увеличено с двух до шести, контроль проходит без выхода водителя из кабины, а среднее время прохождения границы сокращено до 30 минут за счет полной автоматизации процессов.
С 2024 года началась поэтапная реализация цифровой платформы "Кеден", которая включает 20 модулей, из которых 13 уже работают. В рамках этой системы внедрены электронный формат декларирования, ускоренные процедуры транзита, дистанционное взаимодействие через личный кабинет и др. Эти меры способствовали увеличению пропускной способности с 640 тыс. транспортных средств в 2022 году до 1,4 млн в 2024-м.