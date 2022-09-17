Казахстан увеличит вертолетный парк для борьбы с лесными пожарами

Казахстан приобретет дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров.

Казахстан приобретет дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сказал на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития региона с участием руководства центральных госорганов и акимата, организованном в Костанайской области.

Он отметил, что недавние лесные пожары, произошедшие в Костанайской области, нанесли значительный ущерб местным жителям и инфраструктуре, привели к гибели человека.

В этой связи Смаилов отметил необходимость выстраивать спасательную работу вокруг лесных хозяйств. "Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на "коротком плече" брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область", – сказал он.

Отметим, что жителям данной области, которые лишились жилья из-за природных пожаров, получили денежную помощь от Halyk Bank ("Народный банк").