О нас

Казахстан увеличит вертолетный парк для борьбы с лесными пожарами

Казахстан увеличит вертолетный парк для борьбы с лесными пожарами Казахстан приобретет дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров.
В регионе
17 сентября 2022 г. 10:49
Казахстан увеличит вертолетный парк для борьбы с лесными пожарами

Казахстан приобретет дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сказал на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития региона с участием руководства центральных госорганов и акимата, организованном в Костанайской области.

Он отметил, что недавние лесные пожары, произошедшие в Костанайской области, нанесли значительный ущерб местным жителям и инфраструктуре, привели к гибели человека.

В этой связи Смаилов отметил необходимость выстраивать спасательную работу вокруг лесных хозяйств. "Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на "коротком плече" брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область", – сказал он.

Отметим, что жителям данной области, которые лишились жилья из-за природных пожаров, получили денежную помощь от Halyk Bank ("Народный банк").

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi