О нас

Казахстан увеличил долю в уставном оплаченном капитале ЕАБР

Казахстан увеличил долю в уставном оплаченном капитале ЕАБР Казахстанская доля в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР) возросла с 33% до 37,3%.
В регионе
1 июля 2023 г. 09:17
Казахстан увеличил долю в уставном оплаченном капитале ЕАБР

Казахстанская доля в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР) возросла с 33% до 37,3%.

Как передает Reportr со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам прошедшего в Астане заседания Совета ЕАБР под председательством премьер-министра республики Алихана Смаилова.

"28 июня полностью исполнены принятые решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. По итогам доля России снизилась с 66% до 44,8%, а доля Казахстана увеличилась с 33% до 37,3%", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства республики, в 2022 году банком была проделана хорошая работа. Вместе с тем в ходе дальнейшей реализации проектов развития он поручил уделить особое внимание управлению рисками и сохранению значений кредитного рейтинга ЕАБР. "Объем инвестиций вырос почти на 1 млрд долларов США по сравнению с предыдущим годом. Текущий инвестиционный портфель продолжает расти. Нам необходимо и далее вести работу по устойчивому развитию банка и, соответственно, финансированию проектов в странах-участницах", - отметил Смаилов.

В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов рассказал, что в 2022 году финансовая организация укрепила свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве, что подтверждено значительным ростом инвестиций в ее проекты. "Так, накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в 13,4 млрд долларов США с подписанием новых проектов на 2,5 млрд долларов США, что стало рекордным показателем и значительно превысило планы за отчетный период. Таким образом, общее количество проектов банка, направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц, достигло 273", - уточнили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan EDB-nin nizamnamə kapitalında payını artırıb

Самое важное

МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi