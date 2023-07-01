Казахстан увеличил долю в уставном оплаченном капитале ЕАБР

Казахстанская доля в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР) возросла с 33% до 37,3%.

Казахстанская доля в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР) возросла с 33% до 37,3%.

Как передает Reportr со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам прошедшего в Астане заседания Совета ЕАБР под председательством премьер-министра республики Алихана Смаилова.

"28 июня полностью исполнены принятые решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. По итогам доля России снизилась с 66% до 44,8%, а доля Казахстана увеличилась с 33% до 37,3%", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства республики, в 2022 году банком была проделана хорошая работа. Вместе с тем в ходе дальнейшей реализации проектов развития он поручил уделить особое внимание управлению рисками и сохранению значений кредитного рейтинга ЕАБР. "Объем инвестиций вырос почти на 1 млрд долларов США по сравнению с предыдущим годом. Текущий инвестиционный портфель продолжает расти. Нам необходимо и далее вести работу по устойчивому развитию банка и, соответственно, финансированию проектов в странах-участницах", - отметил Смаилов.

В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов рассказал, что в 2022 году финансовая организация укрепила свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве, что подтверждено значительным ростом инвестиций в ее проекты. "Так, накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в 13,4 млрд долларов США с подписанием новых проектов на 2,5 млрд долларов США, что стало рекордным показателем и значительно превысило планы за отчетный период. Таким образом, общее количество проектов банка, направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц, достигло 273", - уточнили в пресс-службе.