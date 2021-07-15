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Казахстан утвердил протокол о финансировании Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия

Казахстан утвердил протокол о финансировании Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Правительство Казахстана утвердило протокол о финансировании Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия. Как сообщает Report, документ об утверждении "Протокола о Шкале Обязательных Взносов Государств-членов в Бюджет Фонда" был подписан Премьер-Мин
В регионе
15 июля 2021 г. 18:00
Казахстан утвердил протокол о финансировании Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия

Правительство Казахстана утвердило протокол о финансировании Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия. Как сообщает Report, документ об утверждении "Протокола о Шкале Обязательных Взносов Государств-членов в Бюджет Фонда" был подписан Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

В документе отмечается, что "Протокол о Шкале Обязательных Взносов Государств-членов в Бюджет Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия", подписанный в Стамбуле 28 ноября 2020 года, утвержден и вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документу, бюджет Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия будет формироваться на основе обязательных взносов стран-членов организации.

Следует отметить, что Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия был создан по инициативе Президента Азербайджанской Республики и при поддержке глав государств Казахстана, Кыргызстана и Турции. Протокол о финансировании Фонда уже утвержден Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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