Казахстан стал местом размещения первого в Центральной Азии спотового биткоина

В столице Казахстана - Астане стартовали торги Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC PLC (BETF) - первого спотового Bitcoin ETF, зарегистрированного в Казахстане и Центральной Азии.

В столице Казахстана - Астане стартовали торги Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC PLC (BETF) - первого спотового Bitcoin ETF, зарегистрированного в Казахстане и Центральной Азии.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Astana International Exchange (AIX, Биржа).

"Фонд BETF, управляемый компанией Fonte Capital Ltd, предоставляет инвесторам регулируемый и прозрачный доступ к динамике цен на биткоин без необходимости прямого владения активом", - говорится в сообщении биржи.

По словам управляющего директора по рынкам и продуктам AIX Биржана Астаева, дебют первого в Казахстане спотового Bitcoin ETF открывает новую главу в развитии рынка капитала страны, выводя цифровые активы в мейнстрим инвестиционной индустрии. "Этот шаг способствует продвижению Казахстана к позиции ключевого регионального центра регулируемых цифровых финансов"- добавил он.