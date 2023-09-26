Казахстан сообщил о реализации 40 крупных проектов с Россией на 16,6 млрд долларов

Казахстан и Россия сейчас реализуют около 40 крупных проектов на сумму $16,6 млрд.

Казахстан и Россия сейчас реализуют около 40 крупных проектов на сумму 16,6 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-министр промышленности и строительства республики Динара Щеглова.

"У нас с Россией сейчас реализуются порядка 40 совместных крупных проектов на $16,6 млрд. Они образуют внушительное количество рабочих мест - 15,5 тыс.", - сказала она.

По ее словам, благодаря совместным усилиям Россия и Казахстан дополнительно прорабатывают 50 проектов, которые создадут более 3,5 тыс. рабочих мест.

Говоря о повышении инвестиционной привлекательности Казахстана, Щеглова отметила, что власти республики проводят активную работу в этом направлении. "До конца 2030 года планируется реализации 1,1 тыс. инвестиционных проектов на сумму более 36 трлн тенге ($75 млрд). За 2022 год мы привлекли порядка $28 млрд иностранных инвестиций, что является наибольшим показателем за последние 10 лет. Растет интерес к машиностроению, за 2022 год в эту сферу привлекли порядка $500 млн прямых инвестиций", - пояснила она.