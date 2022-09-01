Казахстан снимает ограничения на вывоз зерна и муки

Казахстан принял решение о снятии ограничений на вывоз зерна и муки и установлении квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота.

Казахстан принял решение о снятии ограничений на вывоз зерна и муки и установлении квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом отмечается на сайте премьер-министра страны.

Соответствующее решение приняла на заседании казахстанская межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК).

Согласно данным Минсельхоза, представленным на заседании МВК, в Казахстане ожидается "хороший урожай зерновых".

"В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн. По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия количественных ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что данное ограничение вводилось приказом Минсельхоза на период с 8 июля по 30 сентября 2022 года.