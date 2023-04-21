Казахстан, Россия и Туркменистан создадут совместное предприятие для развития перевозок

Казахстанская транспортно-логистическая компания KTZ Express, АО "РЖД Логистика" и ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) для развития перевозок.

Казахстанская транспортно-логистическая компания KTZ Express, АО "РЖД Логистика" и ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) для развития перевозок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба национальной компании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги").

"В рамках 27-й международной выставки транспортно-логистических услуг TransRussia 2023 подписан меморандум между АО "KTZ Express", АО "РЖД Логистика" и ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" о создании совместного предприятия для развития перевозок. Целью СП станет создание единого логистического оператора на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении.

Меморандум подписали генеральный директор АО "KTZ Express" Кайрат Утяпов, генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев и генеральный директор ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" Мердан Бяшимов.

"Стороны договорились объединить свои компетенции для формирования конкурентоспособных тарифных ставок и "бесшовной" перевозки грузов из Казахстана, России, Туркменистана в Иран, Индию, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона с участием погранпереходов Аксарайская, Озинки, Болашак, Инче-Бурун, Серахс и в обратном направлении", - уточнили в пресс-службе.