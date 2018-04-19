Казахстан ратифировал протокол о поставках американских грузов через Каспий

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана ратифицировали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Законопроект был рассмотрен и одобрен Мажилисом (нижней палатой) парламента Казахстана в марте 2018 года.

В заключении комитета сената по международным делам, обороне и безопасности отмечается, что протокол предусматривает включение портов Актау и Курык в маршрут транзита специального груза, что позволит осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан и из него через Каспийское море.

"Основной маршрут материального обеспечения контингента в Афганистане проходит через Пакистан, однако в связи с военно-политической нестабильностью и существующими разногласиями в двусторонних отношениях, американской стороной прорабатывается альтернативный маршрут: с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан (порты Актау и Курык) и далее железнодорожным транспортом на Узбекистан и Афганистан, что является модифицированным вариантом Северной распределительной сети", - говорится в заключении.