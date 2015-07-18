​Казахстан ратифицировал соглашение об использовании биоресурсов Каспия

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Соглашение было заключено между правительствами прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении - в Астрахани 29 сентября 2014 года.

В соответствии с документом, страны создадут совместную комиссию для сохранения и рационального использования водных биоресурсов моря - осетровых видов рыб, кильки, тюленей, а также видов рыб, дополнительно включенных в этот перечень. Коммерческий промысел осетровых будет осуществляться в местах, устанавливаемых комиссией с учетом традиционных методов промысла каждого из государств.

Соглашение предусматривает, что если одна из стран не может освоить свою квоту в общем допустимом улове, она имеет право предоставить другим четырем государствам доступ к остаткам своей квоты.

В документе также указано, что количество осетровых, случайно попадающих в сети при промышленном рыболовстве, должно быть сведено к минимуму с обязательной регистрацией этих фактов. Удерживать таких рыб запрещено, нужно незамедлительно вернуть их в природную среду обитания. Исключение составит промысел рыбы при научных исследованиях, а также при искусственном воспроизводстве.