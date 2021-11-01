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Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспия от загрязнения

Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспия от загрязнения Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола по защите Каспия от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Как пе
В регионе
1 ноября 2021 г. 17:21
Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспия от загрязнения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола по защите Каспия от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Протокол подписан в декабре 2012 года в Москве. Целью документа является предотвращение, снижение, контроль и в максимально возможной степени устранение загрязнения морской среды из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.

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Версия на английском языке Kazakhstan ratifies protocol on protection of Caspian Sea from pollution
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Xəzərin çirklənmədən qorunması protokolunu imzalayıb

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