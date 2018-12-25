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    Казахстан ратифицировал протокол к соглашению с Россией о разграничении дна Каспия

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев  подписал закон "О ратификации дополнительного протокола к протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

    Его ратификация позволит уполномоченным организациям сторон продолжить дальнейшую разведку на контрактной территории месторождения Курмангазы, которая находится в казахстанской части шельфа Каспийского моря.

    Дополнительный протокол предусматривает предоставление совместному предприятию дополнительного периода разведки сроком на шесть лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на четыре года, расширение контрактной территории, предусмотренной соглашением о разделе продукции от 6 июля 2005 года, установление даты подписания дополнительного соглашения к соглашению о разделе продукции в качестве даты начала дополнительного периода разведки.

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