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Казахстан ратифицировал протокол к конвенции по защите Каспийского моря

Казахстан ратифицировал протокол к конвенции по защите Каспийского моря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола оценки воздействия на окружающую среду в Каспийском море.
В регионе
4 октября 2021 г. 21:15
Казахстан ратифицировал протокол к конвенции по защите Каспийского моря

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола оценки воздействия на окружающую среду в Каспийском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Ратифицировать протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, подписанный в Москве 20 июля 2018 года", - говорится в документе.

Протокол разработан в соответствии со статьей 17 Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года и подписан 20 июля 2018 года в Москве. Целью протокола является проведение процедур оценки воздействия на окружающую среду для предотвращения загрязнения морской среды и суши. Документ также призван содействовать сохранению биоразнообразия и рациональному использованию природных ресурсов.

Напомним, что рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря подписана в ноябре 2003 года представителями пяти прикаспийских стран: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Целью конвенции является защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов.

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