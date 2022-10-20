Казахстан ратифицировал договор с Туркмениcтаном о границе на Каспии

Сенат (верхняя палата парламента - ред.) Казахстана принял закон о ратификации договора с Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.

Сенат (верхняя палата парламента - ред.) Казахстана принял закон о ратификации договора с Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Линии разграничения построены по принципу срединной линии - общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Отмечено, что ратификация договора позволит обеспечить благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов, а также расширит добрососедские отношения между сторонами, закрепляя политическое, экономическое, социальное и культурное значение Каспийского моря.

Отметим, что документ подписан в Ашхабаде в октябре 2021 года. Его целью является определение линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.