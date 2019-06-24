​Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в понедельник рассмотрели и одобрили ратификацию договора о запрещении ядерного оружия.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Согласно договору, запрещается производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз по его использованию.

Законопроект будет направлен на подпись президенту Казахстана.