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Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании центра ООН по целям развития

Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании центра ООН по целям развития Власти Казахстана рассчитывают на поддержку американской стороны при создании в Алма-Ате центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
В регионе
20 сентября 2023 г. 02:17
Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании центра ООН по целям развития

Власти Казахстана рассчитывают на поддержку американской стороны при создании в Алма-Ате центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его участия во встрече глав государств Центральной Азии и США.

"Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - говорится в заявлении. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках дискуссии лидеры стран Центральной Азии и США затронули перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая киберугрозы, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

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