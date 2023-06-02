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Казахстан рассчитывает на поддержку ЕС в обеспечении стабильных поставок нефти через КТК

Казахстан рассчитывает на поддержку ЕС в обеспечении стабильных поставок нефти через КТК Власти Казахстана рассчитывают на поддержку Европейского союза в обеспечении долгосрочных и стабильных поставок казахстанской нефти по КТК
В регионе
2 июня 2023 г. 15:01
Казахстан рассчитывает на поддержку ЕС в обеспечении стабильных поставок нефти через КТК

Власти Казахстана рассчитывают на поддержку Европейского союза в обеспечении долгосрочных и стабильных поставок казахстанской нефти по КТК.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В настоящее время 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны Европейского союза для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод", - сказал Токаев.

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Версия на английском языке Kazakhstan counts on EU support in ensuring stable oil supplies via CPC

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