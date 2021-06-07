Казахстан проведет национальную перепись населения в 2021 году

Посольство Казахстана поделилось новостью о проведении национальной переписи населения в Республике Казахстан.

Посольство Казахстана поделилось новостью о проведении национальной переписи населения в Республике Казахстан.

Об этом передает Report со ссылкой на официальное сообщение посольства Казахстана, опубликованное в Facebook.

"В соответствии с поручением Главы государства, данным на Высшем совете по реформам при президенте РК, состоявшемся 29 января 2021 года, и постановлением правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 "О проведении Национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году" запланировано провести Национальную перепись населения Республики Казахстан в режиме онлайн посредством интернет-ресурсов в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года или же в период с 1 по 30 октября 2021 года с применением планшетов", - говорится в сообщении посольства.

Добавляется, что гражданам Казахстана, проживающим за пределами Республики, будет предложено заполнить опросники с переписными листами на сайте "www.sanaq.gov.kz" или посредством социальных сетей через мобильное приложение "Aitu".