Казахстан проведет испытания первой метеорологической ракеты

17 августа 2025 г. 07:07
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана проведет летные испытания первой в республике метеорологической ракеты в 2025 году.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время подведомственными организациями аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ведутся научно-исследовательские работы по созданию опытного образца метеорологической ракеты. Летные испытания запланированы на 2025 год", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сведения о научно-исследовательских работах "являются конфиденциальными и отнесены к служебной информации ограниченного распространения", в связи с чем предоставить информацию о ходе, характере и результатах в министерстве не могут.

Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan ilk meteoroloji raketi sınaqdan keçirəcək

