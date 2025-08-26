Казахстан прогнозирует рост экономики в 2026 году на 5,4%

Рост ВВП Казахстана на 2026 год прогнозируется на уровне 5,4%.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на заседании правительства во вторник заявил вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"В Казахстане в соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году по прогнозам составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года (2026-2028гг) – 5,3%. Рост экономики будет обеспечен за счет реального сектора и сферы услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется ускорение темпа роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов", - пояснил Жумангарин.

Он также отметил, что правительство подготовило долгосрочный прогноз развития экономики Казахстана, рассчитанный на 2026–2035гг. "Рассмотрены три варианта долгосрочного развития: базовый, умеренный и альтернативный. Среднегодовой рост экономики в альтернативном варианте на ближайшие 10 лет прогнозируется на уровне 5,1%, в умеренном – 4,3%. В базовом варианте среднегодовой рост ВВП за 10 лет составит 4,5%", - подчеркнул он.

По словам Жумангарина, прогноз по инфляции на 2026 год - не выше 10%, на 2027-2028гг - на уровне 6% в год.

ВВП Казахстана в 2024 году вырос на 4,8%. Прогноз роста ВВП на 2025 год - не менее 5,5%.