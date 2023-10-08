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Казахстан призвал стороны палестино-израильского конфликта к поиску мирного решения

Казахстан призвал стороны палестино-израильского конфликта к поиску мирного решения Власти Казахстана призывают стороны палестино-израильского конфликта к разрешению ситуации мирным путем.
В регионе
8 октября 2023 г. 16:33
Казахстан призвал стороны палестино-израильского конфликта к поиску мирного решения

Власти Казахстана призывают стороны палестино-израильского конфликта к разрешению ситуации мирным путем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в комментарии официального представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова.

"Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", - отметил он.

По словам Смадиярова, посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с согражданами, находящимися в Израиле.

"Создана горячая линия посольства, формируется список граждан Республики Казахстан для оказания им дальнейшего содействия в возвращении на родину", - пояснил официальный представитель МИД.

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