Казахстан привержен взаимовыгодному сотрудничеству в форматах ШОС и ШОС+

Власти Казахстана решительно привержены взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в формате ШОС+.

Власти Казахстана решительно привержены взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в формате ШОС+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате ШОС+ в Астане.

"Хочу вновь подчеркнуть решительную приверженность Казахстана всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ШОС и в формате ШОС+", - сказал он.

Токаев также выразил уверенность, что пространство ШОС способно стать евразийским поясом глобальной торговли.