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Казахстан привержен взаимовыгодному сотрудничеству в форматах ШОС и ШОС+

Казахстан привержен взаимовыгодному сотрудничеству в форматах ШОС и ШОС+ Власти Казахстана решительно привержены взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в формате ШОС+.
В регионе
4 июля 2024 г. 15:08
Казахстан привержен взаимовыгодному сотрудничеству в форматах ШОС и ШОС+

Власти Казахстана решительно привержены взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в формате ШОС+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате ШОС+ в Астане.

"Хочу вновь подчеркнуть решительную приверженность Казахстана всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ШОС и в формате ШОС+", - сказал он.

Токаев также выразил уверенность, что пространство ШОС способно стать евразийским поясом глобальной торговли.

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Версия на английском языке Kazakhstan committed to mutually beneficial co-op in SCO, SCO+ formats
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